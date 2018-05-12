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79 тагильчан пострадали от укусов клещей с начала сезона в 2018 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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79 тагильчан пострадали от укусов клещей с начала сезона в 2018 году

12 мая, 10:30Здоровье и экология
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