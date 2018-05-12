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Новости Нижнего Тагила

79 тагильчан пострадали от укусов клещей с начала сезона в 2018 году

12 мая 2018, 10:30Добавить новость
Нижний Тагил,экология,клещ,клещевой энцефалит,профилактика,Роспотребнадзор,горячая линия

В Нижнем Тагиле с начала сезона 79 человек пострадали от укусов клещей. Среди укушенных - 18 детей.

Как сообщает «Тагильский рабочий», ни у одного из пострадавших клещевой энцефалит не обнаружен. Всего в регионе укушены 1816 человек.

Отмечается, что некоторые уверены, что клещи не активны при прохладной погоде. Однако число укушенных стремительно растет. Но в 2018 году пострадавших от клещей в мае месяце меньше, чем в прошлом году в этот же период. В 2017 году в мае от клещей пострадали 200 тагильчан.

Если сравнивать последние показатели по укусам в Нижнем Тагиле и по Свердловской области, то у нас в городе они в два раза ниже. Проблема в том, что далеко не все, кто заметил на себе клеща, немедленно отправляются в медучреждение. Кто-то этого совсем не делает, -- рассказала Ольга Котова, представитель Роспотребнадзора.


В муниципалитете до 15 мая ведет работу горячая линия по профилактике клещевого энцефалита. Позвонить можно по телефону: (3435) 47-64-00.

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