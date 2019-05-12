Свердловские экологи заявили о загрязнении реки Сосьва

На фотографии, опубликованной экологами, виден Шегультан. Вода, вытекающая из карстовой воронки, имеет цвет раствора медного купороса и затем протекает под землёй, частично наполняя Кальинское месторождение подземных вод. Остальная часть протекает по поверхности вблизи населённых пунктов.

На втором плане бурого оттенка вода – та, что текла по поверхностному руслу. Все это – продукты Ново-Шемурского карьера,указано в сообщении.