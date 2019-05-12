Свердловские экологи заявили о загрязнении реки Сосьва
Вчера, 22:46Здоровье и экологияФото: pravdaurfo.ru
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Телеграмм-каналы свердловских экологов опубликовали информацию о том, что в реку Сосьва попадает грязная вода через Шегультан, Ольховку и Тамшер. Источник загрязнения пока что установить не удалось, сообщает «Правда УрФО».
На фотографии, опубликованной экологами, виден Шегультан. Вода, вытекающая из карстовой воронки, имеет цвет раствора медного купороса и затем протекает под землёй, частично наполняя Кальинское месторождение подземных вод. Остальная часть протекает по поверхности вблизи населённых пунктов.
На втором плане бурого оттенка вода – та, что текла по поверхностному руслу. Все это – продукты Ново-Шемурского карьера,указано в сообщении.
Напомним, что в начале января Минприроды РФ подготовило государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2017 году». Согласно нему, питьевая вода в Свердловской области была признана одной из самых худших.
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