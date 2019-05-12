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В Екатеринбурге 12 мая может стать самым жарким в истории
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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Tass 27636674

В Екатеринбурге 12 мая может стать самым жарким в истории

Сегодня, 11:04Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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