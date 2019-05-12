В Екатеринбурге 12 мая может стать самым жарким в истории
Сегодня, 11:04Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Воскресенье 12 мая может побить температурные рекорды столицы Свердловской области. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха составит +28…+30 градусов, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Действующий рекорд был зафиксирован 12 мая 2014 года. Тогда столбик термометра поднялся до +29,2 градусов. Но синоптики считают, что в 2019 году этот рекорд будет побит.
Сотрудники МЧС советуют гражданам не забывать головных уборов и обязательно носить с собой питьевую воду. С приготовлением шашлыков жителям Екатеринбурга придётся повременить. Так как разведение костра при такой жаре опасно, спасатели патрулируют лесопарки и выписывают нарушителям штрафы.
Май 2019 года оказался плодовитым на погодные рекорды. 7 число для свердловской столицы стало днём абсолютного температурного рекорда – температура в 29,1 градус тепла в начале мая не регистрировалась синоптиками с 1996 года. А в День победы на город обрушился ливень с градом.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей