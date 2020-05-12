Число заболевших коронавирусом в России превысило 232 тысячи человек

В общей сложности количество случаев заражения достигло 232 243 случая. Из них выздоровели 43 152 пациента. За последние сутки из больниц выписаны 3711 человек.

Кроме того, за сутки выявлено 107 летальных случаев. В общей сложности скончались 2116 человек.