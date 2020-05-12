Число заболевших коронавирусом в России превысило 232 тысячи человек
Сегодня, 13:24Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За прошедшие сутки в России было выявлено 10 899 случаев заражения коронавирусом. При этом у 4704 пациентов инфекция протекает без выраженных симптомов, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
Сюжеты: Коронавирус
В общей сложности количество случаев заражения достигло 232 243 случая. Из них выздоровели 43 152 пациента. За последние сутки из больниц выписаны 3711 человек.
Кроме того, за сутки выявлено 107 летальных случаев. В общей сложности скончались 2116 человек.
По информации Роспотребнадзора, под наблюдением остается больше 251 тысячи пациентов.
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