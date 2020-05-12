На карте Роспотребнадзора зафиксировано 63 случая коронавируса в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:56Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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На карте Роспотребнадзора отмечено 63 случая заражения коронавирусом в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
По данным ведомства, за сутки в городе зафиксировано восемь случаев заражения COVID-19. По карте коронавирус зафиксирован почти во всех районах города, также по одному случаю зафиксированы в Краснополье и Беляковке.
По данным оперштаба, на 12 мая в городе зафиксировано 58 заболевших коронавирусом.
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