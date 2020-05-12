Оперштаб опроверг информацию о коронавирусе в трёх магазинах Екатеринбурга
Сегодня, 20:20Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Оперативный штаб Свердловской области опроверг информацию о случаях коронавируса на кассах трёх продуктовых магазинов Екатеринбурга, пишет «Уральский меридиан».
Сюжеты: Коронавирус
О случаях новой инфекции на трёх кассах продуктовых магазинов столицы Урала сообщили ряд региональных СМИ. Согласно данным Роспотребнадзора, эта информация не соответствует действительности. Об этом изданию сообщили в оперативном штабе Свердловской области – в магазинах регулярно проводятся проверки.
На 12 мая в Свердловской области диагноз COVID-19 поставили ещё 211 уральцам, в Нижнем Тагиле вновь подтверждённых 11 случаев.
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