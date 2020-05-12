Оперштаб опроверг информацию о коронавирусе в трёх магазинах Екатеринбурга

О случаях новой инфекции на трёх кассах продуктовых магазинов столицы Урала сообщили ряд региональных СМИ. Согласно данным Роспотребнадзора, эта информация не соответствует действительности. Об этом изданию сообщили в оперативном штабе Свердловской области – в магазинах регулярно проводятся проверки.