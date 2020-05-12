По количеству заболевших COVID-19 Россия обогнала Испанию
Сегодня, 23:29Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Российская Федерация заняла вторую строчку в рейтинге стран по количеству заболевших коронавирусом, сообщает Университет Джонса Хопкинса.
Сюжеты: Коронавирус
Лидируют по-прежнему Соединённые штаты Америки – более 1,3 миллиона инфицированных. Общее число заразившихся в России – 232 243 человека. Прирост за последние сутки составил 10899 заболевших. Общее число погибших от коронавируса россиян – 2116 человек.
По последним данным Россия обогнала Испанию – на сегодняшний день там 227 436 инфицированных.
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