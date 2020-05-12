Роспотребнадзор перестал предоставлять данные о тестировании тагильчан на COVID-19
Сегодня, 17:29Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Роспотребнадзоре перестали предоставлять статистику о проведенных тестах на коронавирус в Нижнем Тагиле. В пресс-службе ведомства TagilCity.ru объяснили это тем, что у них нет данных по каждой лаборатории, только общее количество в регионе.
Сюжеты: Эксклюзив, Коронавирус, Нижний Тагил
Сроки возобновления предоставления сведений в ведомстве назвать не смогли.
Последний раз статистика предоставлялась 6 мая. По данным на тот день за все время в Нижнем Тагиле провели 14,8 тысячи анализов, было обследовано около 14 тысяч человек.
Напомним, за последние сутки в Свердловской области выявлено 211 новых случаев заражения коронавирусом, всего в регионе 2163 заболевших. В Нижнем Тагиле диагноз подтвержден еще у 11 человек, общее количество заболевших достигло 58 человек.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей