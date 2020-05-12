Рынок «Букатино» в Нижнем Тагиле закрыли на карантин из-за COVID-19 у работников
Сегодня, 22:25Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Овощной рынок «Букатино» в Нижнем Тагиле закрыли на карантин по коронавирусу, сообщили TagilCity.ru в оперштабе Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Санврачи выявили инфицирование новым вирусом у сотрудников торговых точек. Сколько человек были госпитализированы, в оперштабе не уточнили. В настоящий момент принимаются все меры по изоляции контактировавших с заражёнными, а также проводится дезинфекция рынка.
На 12 мая в Нижнем Тагиле выявлено 11 новых случаев заражения COVID-19, всего в городе 58 случаев.
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