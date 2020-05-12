Рынок «Букатино» в Нижнем Тагиле закрыли на карантин из-за COVID-19 у работников

Санврачи выявили инфицирование новым вирусом у сотрудников торговых точек. Сколько человек были госпитализированы, в оперштабе не уточнили. В настоящий момент принимаются все меры по изоляции контактировавших с заражёнными, а также проводится дезинфекция рынка.