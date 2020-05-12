В Нижнем Тагиле еще 11 человек заразились коронавирусной инфекцией
Сегодня, 13:13Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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По данным оперативного штаба Свердловской области, в Нижнем Тагиле еще у 11 человек был подтвержден коронавирус.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Таким образом, общее количество заболевших достигло 58 человек.
Количество выздоровевших пациентов не уточняется. По последним данным, их число составляло 13 человек.
Кроме того, летальных случаев в городе не зафиксировано.
Помимо Нижнего Тагила, новые случаи были зарегистрированы еще в 19 городах региона. В общей сложности за сутки подтверждено 211 случаев заражения коронавирусом. Количество заболевших в Свердловской области составляет 2163 человека.
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