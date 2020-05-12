В Свердловской области образовался дефицит всех групп крови
Сегодня, 18:40Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области не хватает всех групп донорской крови, пишет Облгазета.
В регионе не хватает первой и четвёртой групп крови отрицательного резус-фактора, а также второй — положительного резус-фактора. Также не достает крови остальных групп, достаточно четвертой положительной группы крови.
В Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Краснотурьинске для доноров предусмотрены скидки на поездки в такси.
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