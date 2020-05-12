В Свердловской области ограничения по коронавирусу начнут снимать 18 мая
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев планирует снимать ограничения по COVID-19 с 18 мая. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Глава региона будет вводить поэтапное снятие ограничений. Более подробно об этом Куйвашев обещал сообщить к вечеру 13 мая.
Замгубернатора Павел Креков считает, что первыми будут открыты парки и спортплощадки. Однако смягчение мер не означает их полную отмену.
Это не отменяет охранительных мер, связанных с масками, но дает возможность человеку двигаться. Дополнительно мы будем думать об усилении плановой медицинской помощи. Потому что даже те летальные случаи, которые есть, связаны, как правило, не с COVID, а с сопутствующими заболеваниями, заявил Креков.
Чиновник добавил, что в ближайшее время планируется изменить форму лечения бессимптомных больных – их будут перевозить в обсерваторы, чтобы разгрузить медучреждения.
В Свердловской области в настоящий момент действует режим ограничений в связи с пандемией коронавируса – запрещены массовые мероприятия, закрыты образовательные учреждения, организации общепита работают только «на вынос», закрыты большинство магазинов и торговых центров. Уральцы обязаны находится в общественных местах и транспорте в масках, нарушителей режима штрафуют.