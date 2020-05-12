В Свердловской области за сутки подтверждено 211 случаев заражения коронавирусом

Так, новые случаи выявлены в Екатеинбурге, Бисерти, Красноуфимске, Артемовском, Полевском, Нижнем Тагиле, Нижней Салде, Каменске-Уральском, Первоуральске, Ревде, Верхней Пышме, Среднеуральске, Кировграде, Новой Ляле, Пышминском городском округе, Североуральске, Тавде, Верхотурье, Камышлове, Ирбите. Кроме того, в статистике отображены три случая заражения жителей других регионов России.

В общей сложности число заболевших составляет 2163 человека.

В оперштабе отмечают, что 16 пациентов находятся в тяжелом состоянии, состояние еще 64 пациентов расценивается как средней тяжести.

За сутки из больниц по выздоровлению выписано 99 человек. Общее количество выздоровевших составляет 489 человек.

О новых летальных случаях не сообщается. Так, в регионе зафиксировано три смерти от коронавируса.