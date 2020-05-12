За период майских праздников УГМС не выявило загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле

Так, за период с 1 по 11 мая загрязняющих веществ в воздухе не отмечено.

Ранее стало известно, что тагильский общественник Андрей Волегов обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить, не превышает ли ЕВРАЗ НТМК допустимый объем выбросов в атмосферу. В социальных сетях во время майских праздников горожане неоднократно жаловались на дым от НТМК и неприятный запах. Теперь предприятие ожидает плановая проверка Роспотребнадзора.