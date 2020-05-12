За период майских праздников УГМС не выявило загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:51Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле качество воздуха находится в пределах нормы. Об этом сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, за период с 1 по 11 мая загрязняющих веществ в воздухе не отмечено.
Ранее стало известно, что тагильский общественник Андрей Волегов обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить, не превышает ли ЕВРАЗ НТМК допустимый объем выбросов в атмосферу. В социальных сетях во время майских праздников горожане неоднократно жаловались на дым от НТМК и неприятный запах. Теперь предприятие ожидает плановая проверка Роспотребнадзора.
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