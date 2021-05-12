3 видеоколоноскопа за 9 млн закупит горбольница № 1 Нижнего Тагила

Заявки от поставщиков принимаются до 27 мая 2021 года, итоги тендера будут подведены 1 июня.
Оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2020 года. Гарантия на товар составляет не менее 12 месяцев. Кроме того, поставщик должен организовать постгарантийное обслуживание, смонтировать и ввести оборудование в эксплуатацию
Отмечается, что видеоколоноскопы должны быть совместимы с оборудованием товарного знака «Пентакс», которое уже находится в медучреждении. К ним должны прилагаться многоразовые биопсийные щипцы.
Товар должен быть поставлен в поликлинику № 1 на улице Окунева, 30 до 30 июля 2021 года. Оборудование необходимо доставить в течение 30 рабочих дней с момента получения заявки. Договор вступает в силу с момента заключения сторонами и действует до 30 августа 2021 года.
Напомним, ГБ № 1 в Нижнем Тагиле получит три новые эндоскопические системы. Заказчиком закупки выступал минздрав Свердловскй области. Всего будет приобретено 18 комплектов оборудования, которое распределят по медучреждениям региона.