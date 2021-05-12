3 видеоколоноскопа за 9 млн закупит горбольница № 1 Нижнего Тагила

Товар должен быть поставлен в поликлинику № 1 на улице Окунева, 30 до 30 июля 2021 года. Оборудование необходимо доставить в течение 30 рабочих дней с момента получения заявки. Договор вступает в силу с момента заключения сторонами и действует до 30 августа 2021 года.