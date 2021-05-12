Кабинет лора за 2,5 млн открылся в поликлинике на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

Кабинет лора за 2,5 млн открылся в поликлинике на Тагилстрое в Нижнем Тагиле
Кабинет лора за 2,5 млн открылся в поликлинике на Тагилстрое в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:56Здоровье и экологияФото: Пресс-служба ГБ №4
Кабинет отоларинголога за 2,5 миллиона рублей открылся в поликлинике ГБ № 4 на Тагилстрое в Нижнем Тагиле. Медики уже начали принимать пациентов.

Новое оборудование позволит эффективнее проводить обследование, а также лечение горла, носа и ушей. За год более семи тысяч человек обращаются к отоларингологу в больницу № 4, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе медицинского учреждения. Рабочее место было оборудовано в поликлинике № 2 на улице Металлургов, 2б на Тагилстрое в Нижнем Тагиле.

Модернизация кабинета позволит упростить работу специалистов и обеспечить комфорт для пациентов. Современное оборудование помогает снизить дискомфорт при обследовании и лечении, уточнили в пресс-службе.

О таком оборудовании за мои 30 лет практики приходилось только мечтать, рассказала медик Лариса Миных.

Фото:Пресс-служба ГБ №4

Сотрудники уже отметили, что процедуры удаления серной пробки, аспирация носовых проходов, промывание миндалин, массаж барабанной перепонки теперь проходят практически без болевых ощущений для пациентов.

Современное оборудование не менее важно, чем опытный врач. Кроме прочего, оно позволяет и время экономить, как медикам, так и больным, поделился мнением главврач ГБ № 4 Константин Аникин.

Кабинет был оборудован по национальной программе «Здравоохранение», отметил руководитель медицинского учреждения.

Напомним, конкурс на оборудование ЛОР-кабинета в ГБ № 4 был объявлен в марте 2021 года. Стартовая цена была обозначена на уровне 2,59 миллиона рублей. В стоимость входит поставка, установка и ввод в эксплуатацию рабочего места отоларинголога.

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