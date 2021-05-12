Кабинет лора за 2,5 млн открылся в поликлинике на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

Новое оборудование позволит эффективнее проводить обследование, а также лечение горла, носа и ушей. За год более семи тысяч человек обращаются к отоларингологу в больницу № 4, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе медицинского учреждения. Рабочее место было оборудовано в поликлинике № 2 на улице Металлургов, 2б на Тагилстрое в Нижнем Тагиле.