Куйвашев лично проверил работу пункта COVID-вакцинации в Екатеринбурге

Отмечается, что глава региона посетил торговый центр, чтобы выяснить, как соблюдается масочный режим, социальная дистанция. Кроме того, Евгений Куйвашев проверил условия, которые созданы для пациентов. Он лично пообщался с людьми, чтобы убедиться в востребованности пункта, сообщает Департамент информационной политики.