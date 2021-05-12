Куйвашев лично проверил работу пункта COVID-вакцинации в Екатеринбурге

Отмечается, что глава региона посетил торговый центр, чтобы выяснить, как соблюдается масочный режим, социальная дистанция. Кроме того, Евгений Куйвашев проверил условия, которые созданы для пациентов. Он лично пообщался с людьми, чтобы убедиться в востребованности пункта, сообщает Департамент информационной политики.
Эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизируется. Количество случаев заражения снижается. Но это не повод расслабляться. Необходимо сосредоточить внимание на прививочной компании, рассказал губернатор.
Евгений Куйвашев отметил высокий интерес уральцев к вакцинации и поставил задачу перед свердловским Минздравом усилить при необходимости работу выездных бригад и мобильных пунктов.
В настоящий момент почти 302 тысячи уральцев были вакцинированы от COVID-19. В мобильных пунктах торговых центров Екатеринбурга прививку поставили 10,3 тысячи жителей и свыше трех тысяч — в ТЦ других городов.
Напомним, 11 мая вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что у половины населения Свердловской области есть антитела к COVID-19. По его словам, количество вакцинированных граждан увеличивается. Если к ним прибавить число переболевших, то выходит 40% населения региона.