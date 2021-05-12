Куйвашев лично проверил работу пункта COVID-вакцинации в Екатеринбурге

Куйвашев лично проверил работу пункта COVID-вакцинации в Екатеринбурге
Куйвашев лично проверил работу пункта COVID-вакцинации в Екатеринбурге
Сегодня, 17:22Здоровье и экологияФото: Департамент информационной политики
Мобильный пункт COVID-вакцинации в ТЦ «Дирижабль» в Екатеринбурге проверил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Отмечается, что глава региона посетил торговый центр, чтобы выяснить, как соблюдается масочный режим, социальная дистанция. Кроме того, Евгений Куйвашев проверил условия, которые созданы для пациентов. Он лично пообщался с людьми, чтобы убедиться в востребованности пункта, сообщает Департамент информационной политики.

Эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизируется. Количество случаев заражения снижается. Но это не повод расслабляться. Необходимо сосредоточить внимание на прививочной компании, рассказал губернатор.

Евгений Куйвашев отметил высокий интерес уральцев к вакцинации и поставил задачу перед свердловским Минздравом усилить при необходимости работу выездных бригад и мобильных пунктов.

В настоящий момент почти 302 тысячи уральцев были вакцинированы от COVID-19. В мобильных пунктах торговых центров Екатеринбурга прививку поставили 10,3 тысячи жителей и свыше трех тысяч — в ТЦ других городов.

Напомним, 11 мая вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что у половины населения Свердловской области есть антитела к COVID-19. По его словам, количество вакцинированных граждан увеличивается. Если к ним прибавить число переболевших, то выходит 40% населения региона.

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