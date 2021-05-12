Озеленение экопарка на Муринских прудах началось в Нижнем Тагиле

Напомним, о предстоящей посадке деревьев в экопарке на ГГМ в Нижнем Тагиле сообщалось 30 апреля. Волонтеры и активисты молодежных общественных объединений, студенты, трудовые коллективы Нижнего Тагила примут участие в акциях по высадке. 14 мая состоится большое мероприятие с участием главы Владислава Пинаева и представителей областного министерства энергетики и ЖКХ.