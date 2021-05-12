Озеленение экопарка на Муринских прудах началось в Нижнем Тагиле

Озеленение экопарка на Муринских прудах началось в Нижнем Тагиле
Озеленение экопарка на Муринских прудах началось в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:26Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Началась посадка деревьев в экопарке у школы № 100 в районе Муринских прудов. Редакция TagilCity.ru приняла участие в мероприятии.

В экопарке будут высажены липы, лиственницы, шаровидные ивы, яблони. Всего планируется посадка 220 деревьев. Редакция TagilCity.ru приняла участие в посадке лиственниц.

Фото:TagilCity.ru

Мы уже поднесли саженцы лиственниц к каждой яме. Они пока аккуратно сложены, рассказала TagilCity.ru представитель МБУ «Служба экологической безопасности» Лариса Носовская.

Специалист рассказала, как происходит процесс посадки. Грунт, который выкопан для обустройства ямок, вывозится. Дерево выставляется в лунке, затем обсыпается землей и утрамбовывается.

Фото:TagilCity.ru

После обустройства околоствольного круга и поливки делается специальная растяжка. Ствол оборачивается мешковиной и крепится к колышку ниткой, придающая устойчивости растению.

Фото:TagilCity.ru

С нитками и колышками дерево простоит около полутора лет, чтобы укреплялась корневая система.

Напомним, о предстоящей посадке деревьев в экопарке на ГГМ в Нижнем Тагиле сообщалось 30 апреля. Волонтеры и активисты молодежных общественных объединений, студенты, трудовые коллективы Нижнего Тагила примут участие в акциях по высадке. 14 мая состоится большое мероприятие с участием главы Владислава Пинаева и представителей областного министерства энергетики и ЖКХ.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
ггммуринские прудыозеленениепаркНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы