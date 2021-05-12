Озеленение экопарка на Муринских прудах началось в Нижнем Тагиле

В экопарке будут высажены липы, лиственницы, шаровидные ивы, яблони. Всего планируется посадка 220 деревьев. Редакция TagilCity.ru приняла участие в посадке лиственниц.
Мы уже поднесли саженцы лиственниц к каждой яме. Они пока аккуратно сложены, рассказала TagilCity.ru представитель МБУ «Служба экологической безопасности» Лариса Носовская.
Специалист рассказала, как происходит процесс посадки. Грунт, который выкопан для обустройства ямок, вывозится. Дерево выставляется в лунке, затем обсыпается землей и утрамбовывается.
После обустройства околоствольного круга и поливки делается специальная растяжка. Ствол оборачивается мешковиной и крепится к колышку ниткой, придающая устойчивости растению.
С нитками и колышками дерево простоит около полутора лет, чтобы укреплялась корневая система.
Напомним, о предстоящей посадке деревьев в экопарке на ГГМ в Нижнем Тагиле сообщалось 30 апреля. Волонтеры и активисты молодежных общественных объединений, студенты, трудовые коллективы Нижнего Тагила примут участие в акциях по высадке. 14 мая состоится большое мероприятие с участием главы Владислава Пинаева и представителей областного министерства энергетики и ЖКХ.