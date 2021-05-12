Смог окутал Нижний Тагил до конца недели

В Нижнем Тагиле ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания примесей в атмосфере, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».

По данным специалистов, предупреждение об НМУ первой степени опасности продлится в регионе до вечера 17 мая. Напомним, 11 мая сообщалось о смоге на территории Свердловской области. Предупреждение о смоге объявлено в Свердловской области

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