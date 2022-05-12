Экстренное предупреждение из-за высокого риска пожаров объявлено на Урале

Экстренное предупреждение из-за высокого риска пожаров объявлено на Урале
Экстренное предупреждение из-за высокого риска пожаров объявлено на Урале
Сегодня, 16:48Здоровье и экологияФото: 1МI
13-14 мая сохраняется местами пожарная опасность 4 и 5 класса горимости леса в Свердловской области по региональной шкале.

Характер действия и проявления поражающего фактора: огонь, помутнение воздуха, опасные дымы, тепловой удар, сообщили в УГМС.

Чтобы не допустить ЧС, рекомендуется обеспечить контроль за состоянием противопожарных водоемов и подъездов к ним, запретить жечь сухую траву вблизи лесов, очищать территории в полосе отвода авто- и ж/д дорог, контролировать воздушные линии электропередач, трансформаторных подстанций, которые находятся в лесах.

Напомним, в Нижнем Тагиле введен особый противопожарный режим в связи с многочисленными природными возгораниями в регионе.

Сюжеты:
Новости УрФО
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Свердловская областьэкологияпожары в Свердловской областипожароопасность
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