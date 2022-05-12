Грязевые потоки от автомойки стекают под травмпункт на Вагонке в Тагиле

Грязевые потоки от автомойки стекают под травмпункт на Вагонке в Тагиле
Грязевые потоки от автомойки стекают под травмпункт на Вагонке в Тагиле
Сегодня, 12:19Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Автомойка, соотносимая по степени вредности с промышленным заводом, находится прямо под окнами медучреждения на проспекте Вагоностроителей, 12. Здесь же расположен склад использованных покрышек — отходов, приводящих к развитию онкологических заболеваний, повреждению нервной системы и внутренних органов человека.

Автомойка и шиномонтаж — одни из самых опасных источников загрязнения окружающей среды, которые относятся к пятому классу вредности, согласно законам Российской Федерации. Потоки с поверхности машин содержат частички бензина и резины вперемешку с остатками химических чистящих средств.

Именно такая грязевая смесь стекает из-за прогнивших труб в подвал травмпункта Горбольницы № 1 на проспекте Вагоностроителей, 12. Дело в том, что автомастерские находятся прямо под окнами медучреждения — в 4,5 метра от него. Здесь же расположен склад использованных покрышек, выделяющих при взаимодействии с воздухом вещества, вызывающие рак, бесплодие, повреждение внутренних органов и нервной системы человека.

Больше грязи

Коллектив медучреждения забил тревогу только весной 2022 года: владелец автомойки начал рыть траншею для укрепления фундамента и монтажа новых отстойников. По словам одного из врачей, таким образом хозяин решил получить больше прибыли, создав два дополнительных места для самообслуживания.

Автомойка располагается со стороны служебного выхода медучреждения, к которому в случае необходимости подъезжает пожарная машина, а также скорая помощь для выгрузки больных. И если владелец соседнего здания реализует свои планы, спецтранспорт не сможет подъехать к больнице, настаивают врачи.

Это служебный вход — сюда могут пациентов привезти лежачих, препараты в аптеку. Как может быть мойка в 4,5 метра от медучреждения? В жилой застройке! удивляется травматолог больницы.

С его слов, стоки автомойки прогнили, поэтому грязная вода от машин стекает прямо в подвал медучреждения, отчего в здании постоянная влажность.

В нескольких метрах от автомойки, помимо больницы, расположен жилой дом пенсионерки Татьяны. Женщина отметила, что претензий к владельцу не имеет, так как он лично прочищает колодец, расположенный во дворе ее дома.

Она здесь 20 лет стоит

Владеет автомойкой и шиномонтажной мастерской Федор Плотников — приобрел готовый бизнес мужчина два года назад. С его слов, конфликтов с сотрудниками медучреждения не возникало до тех пор, пока он не решил вырыть траншею для замены отстойника, а не расширения предпринимательской деятельности.

Отстойник не функционирует зимой, замерзает, поэтому будет тут, а труба от него будет выходить к туалету, поделился с редакцией TagilCity.ru он.

Тагильчанин недоумевает, почему в течение 20 лет существования автомойка и шиномонтажная мастерская больнице не мешали и вдруг стали камнем преткновения. Он предположил, что медики в первую очередь переживают не за медучреждение, — иначе как объяснить годы молчания — а за места для парки своих автомобилей.

Возмущается Федор и на обвинения в затоплении подвала медучреждения: коллектив больницы, с его слов, не озвучивал данную проблему - в противном случае он бы заменил трубу.

Она 20 лет тут работала, а тут помешала! возмущается владелец.

Объясняет владелец и свалку покрышек рядом с больницей. Центр утилизации шин, с его слов, принимает данный вид отходов только в больших количествах, поэтому сотрудникам приходится их копить для дальнейшей сдачи.

V класс вредности и IV класс опасности

Согласно СанПиНу, автомойки до двух постов относятся к промышленным объектам и производствам пятого класса вредности. Для сравнения, окружающей среде и здоровью человека здание, где моют машины, наносит такой же вред как, например, небольшой металлургический завод.

Для данных строений законом установлена санитарно-защитная зона — 50 метров от жилых построек. В случае нарушения данного требования, владелец учреждения может получить штраф от 10 до 20 тысяч рублей, а также постановление о приостановке деятельности на срок до 90 суток.

Обращение от коллектива больницы поступило в Роспотребнадзор Нижнего Тагила и прокуратуру Дзержинского района. В связи с последними событиями проверки надзорных ведомств приостановлены, поэтому разбираться в ситуации будет Роспотребнадзор и администрация города, ответили редакции TagilCity.ru в прокуратуре.

Мы отправили жалобу в администрацию города и Роспотребнадзор на рассмотрение по существу с контролем. Проверки сейчас проводятся в том случае, если есть угроза жизни,подчеркнули в прокуратуре.

В местном Роспотребнадзоре обращение получили в начале мая, поэтому подготовят развернутый комментарий позже: для начала им нужно выяснить условия землепользования в Управлении архитектуры города, отметил в беседе с редакцией представитель ведомства.

Сюжеты:
ЭкологияЭксклюзивНижний Тагил
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