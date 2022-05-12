Губернатор Свердловской области нацелил региональные власти на ликвидацию пожаров

Губернатор Свердловской области нацелил региональные власти на ликвидацию пожаров
Губернатор Свердловской области нацелил региональные власти на ликвидацию пожаров
Сегодня, 17:29Здоровье и экологияФото: 1МI
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев направил членов областного правительства и власти на контроль, предотвращение и устранение лесных пожаров.

В нынешней пожароопасной обстановке в области мероприятия по предотвращению и устранению природных пожаров и профилактическая беседа со свердловчанами являются главными направлениями, сообщил Куйвашев во время заседания свердловского правительства.

По словам губернатора, несмотря на то, что в связи с дождями степень опасности становится более низкой, ситуация с пожарами в лесах по-прежнему серьезна и требует соблюдения соответствующих мер.

В Уральской авиалесоохране отметили, что количество природных пожаров за нынешние сутки уменьшилось в 4 раза. На сегодняшний день 24 пожара в лесах Свердловской области было ликвидировано. На момент полуночи 12 мая было четыре пожара, одно из них спасатели сумели локализовать. Общая площадь пожаров снизилась до 829 гектаров.

Напомним, что Евгений Куйвашев в конце апреля 2022 года ввел особый противопожарный режим в Свердловской области, который запрещает действия с открытым огнем.

Сюжеты:
Новости УрФО
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