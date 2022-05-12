Губернатор Свердловской области нацелил региональные власти на ликвидацию пожаров

В нынешней пожароопасной обстановке в области мероприятия по предотвращению и устранению природных пожаров и профилактическая беседа со свердловчанами являются главными направлениями, сообщил Куйвашев во время заседания свердловского правительства.
По словам губернатора, несмотря на то, что в связи с дождями степень опасности становится более низкой, ситуация с пожарами в лесах по-прежнему серьезна и требует соблюдения соответствующих мер.
В Уральской авиалесоохране отметили, что количество природных пожаров за нынешние сутки уменьшилось в 4 раза. На сегодняшний день 24 пожара в лесах Свердловской области было ликвидировано. На момент полуночи 12 мая было четыре пожара, одно из них спасатели сумели локализовать. Общая площадь пожаров снизилась до 829 гектаров.
Напомним, что Евгений Куйвашев в конце апреля 2022 года ввел особый противопожарный режим в Свердловской области, который запрещает действия с открытым огнем.