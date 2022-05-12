Канализация в поселке Черноисточинск стекает в реку из-за переполненной выгребной ямы

Канализация в поселке Черноисточинск стекает в реку из-за переполненной выгребной ямы
Канализация в поселке Черноисточинск стекает в реку из-за переполненной выгребной ямы
Сегодня, 12:11Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Фекальный ручей, в поселке Черноисточинск, который стекает из многоквартирного дома в реку, образовался из-за того, что УК не выкачивает отходы из выгребной ямы.

Система канализации дома № 4а на улице Первомайская предполагает накопление стоков в выгребной яме с последующей их откачкой и вывозом. Однако УК этого не делает.

ООО «Управляющая компания «Стройсервис», осуществляющая управление указанным многоквартирным домом, не проводит откачку и вывоз жидких бытовых отходов,сообщил в официальном ответе TagilCity.ru глава Горноуральского округа Дмитрий Летников.

По его словам, ранее в адрес УК администрация округа направляла информацию о необходимости провести очистку.

Напомним, стоки из канализации от многоквартирного дома в поселке Черноисточинск стекают прямо в местную реку. Жители рассказывают, что проблема существует уже более пяти лет, но особо остро она встала, когда в поселке появилась «АртРезиденция». Фекальный ручей протекает рядом с ней, и гостям приходится вдыхать неприятные запахи. Общественник Рамиль Хакимов сообщил, что в 2021 году глава Горноуральского округа Дмитрий Летников провел совещание по данному вопросу и поставил перед подчиненными задачу решить его. Однако на сегодняшний день зловонные стоки продолжают стекать в реку.

Сюжеты:
ЭксклюзивЭкологияГГО и пригород
ЧерноисточинскканализацияДмитрий Летников#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы