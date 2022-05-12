Канализация в поселке Черноисточинск стекает в реку из-за переполненной выгребной ямы

Фекальный ручей, в поселке Черноисточинск, который стекает из многоквартирного дома в реку, образовался из-за того, что УК не выкачивает отходы из выгребной ямы.

Система канализации дома № 4а на улице Первомайская предполагает накопление стоков в выгребной яме с последующей их откачкой и вывозом. Однако УК этого не делает. ООО «Управляющая компания «Стройсервис», осуществляющая управление указанным многоквартирным домом, не проводит откачку и вывоз жидких бытовых отходов,сообщил в официальном ответе TagilCity.ru глава Горноуральского округа Дмитрий Летников. По его словам, ранее в адрес УК администрация округа направляла информацию о необходимости провести очистку. Напомним, стоки из канализации от многоквартирного дома в поселке Черноисточинск стекают прямо в местную реку. Жители рассказывают, что проблема существует уже более пяти лет, но особо остро она встала, когда в поселке появилась «АртРезиденция». Фекальный ручей протекает рядом с ней, и гостям приходится вдыхать неприятные запахи. Общественник Рамиль Хакимов сообщил, что в 2021 году глава Горноуральского округа Дмитрий Летников провел совещание по данному вопросу и поставил перед подчиненными задачу решить его. Однако на сегодняшний день зловонные стоки продолжают стекать в реку. Канализация из многоквартирного дома в Черноисточинске стекает прямо в местную реку

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