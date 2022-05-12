Оценка экологического вреда тагильской Южно-Ольховской шахты обойдется в 2,2 млн

Напомним, отвалы на шахте Южно-Ольховская должны быть ликвидированы по решению суда до 31 декабря 2025 года. Минприроды пыталось оспорить данное решение, мотивируя это слишком короткими сроками, но безрезультатно. Отходы принадлежали госпредприятию им. III Интернационала, которое было ликвидированного в 2004 году.