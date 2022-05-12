Оценка экологического вреда тагильской Южно-Ольховской шахты обойдется в 2,2 млн

Заказчиком тендера является Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. На аукцион заявилась только одна компания, он признан несостоявшимся.
ООО «Экотехпром» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2010 году. Компания занимается сбором и обработкой сточных вод, утилизацией опасных отходов, а также ликвидацией последствий загрязнений. «Экотехпром» был поставщиком в 14 госконтрактах на сумму 4,4 миллиона рублей. Основные заказчики фирмы — Минприроды Свердловской области и ФГБУ «Гидроспецгеология».
К 1 ноября 2022 года подрядчик должен предоставить отчет о необходимости внесения отвала вскрышных и вмещающих пород Южно-Ольховской шахты в реестр государственных объектов накопленного вреда окружающей среде. Для этого необходимо провести исследования и установить уровень негативного воздействия и экологических рисков.
Напомним, отвалы на шахте Южно-Ольховская должны быть ликвидированы по решению суда до 31 декабря 2025 года. Минприроды пыталось оспорить данное решение, мотивируя это слишком короткими сроками, но безрезультатно. Отходы принадлежали госпредприятию им. III Интернационала, которое было ликвидированного в 2004 году.