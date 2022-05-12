Почти 4,6 тысячи свердловчан пострадали от укусов клещей

Из всего числа пострадавших 1065 человек — это дети до 17 лет. Клещевой энцефалит зарегистрирован у двоих взрослых и троих детей, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
Также выявлены случаи клещевого боррелиоза. Им заразились 11 человек, из них семеро детей. Заболевшие являются жителями Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Верхней Пышмы.
Также отмечается, что обработано от запланированной только 32% площади.
Напомним, накануне стало известно, что в Нижнем Тагиле стартовала обработка парков и скверов, а ранее она уже была проведена в детских садах и на кладбищах.