Почти на 300 тонн выросло количество ТКО на севере Свердловской области в мае

Почти на 300 тонн выросло количество ТКО на севере Свердловской области в мае
Почти на 300 тонн выросло количество ТКО на севере Свердловской области в мае
Сегодня, 15:15Здоровье и экологияФото: ООО "Рифей"
Количество твердых коммунальных отходов за первую неделю мая на севере Свердловской области оказалось выше средних показателей за апрель.

Из-за перекрытий дорог в связи с прошедшими майскими праздниками выходные стали более напряженными в отличие от 2021 года. Так, в Нижнем Тагиле спецтехника была выведена уже в 4 утра 9 мая, чтобы вывезти отходы с контейнерных площадок, рассказал директор компании «Рифей» Федор Потапов.

Фото:«Рифей»

Кроме того, накануне праздников привлекли к работе 30 дополнительных машин для вывоза крупных отходов.

Также в майские праздничные выходные стал насущным вопрос пожарной безопасности в местах скопления твердых коммунальных отходов. Наибольшее количество древесных навалов сейчас находится в Североуральском ГО.

Сюжеты:
ЭкологияНовости УрФО
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