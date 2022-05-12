Почти на 300 тонн выросло количество ТКО на севере Свердловской области в мае

Из-за перекрытий дорог в связи с прошедшими майскими праздниками выходные стали более напряженными в отличие от 2021 года. Так, в Нижнем Тагиле спецтехника была выведена уже в 4 утра 9 мая, чтобы вывезти отходы с контейнерных площадок, рассказал директор компании «Рифей» Федор Потапов.