Почти на 300 тонн выросло количество ТКО на севере Свердловской области в мае

Из-за перекрытий дорог в связи с прошедшими майскими праздниками выходные стали более напряженными в отличие от 2021 года. Так, в Нижнем Тагиле спецтехника была выведена уже в 4 утра 9 мая, чтобы вывезти отходы с контейнерных площадок, рассказал директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Кроме того, накануне праздников привлекли к работе 30 дополнительных машин для вывоза крупных отходов.
Также в майские праздничные выходные стал насущным вопрос пожарной безопасности в местах скопления твердых коммунальных отходов. Наибольшее количество древесных навалов сейчас находится в Североуральском ГО.