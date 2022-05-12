Регионы получат допсредства в рамках проекта «Чистый воздух». Правительство РФ расширило перечень направлений, которые могут софинансироваться за счет бюджетных денег. Информация анонсирована на официальном сайте правительства России.
Помощь будет заключаться в переводе частных домов на газовое или электрическое теплоснабжение. Постановление уже подписано Михаилом Мишустиным.
В список внесли мероприятия по подключению жилых домов к распределительным сетям газо- и электроснабжения, а также к покупке спецоборудования.
А еще деньги будут выделяться на строительство и реконструкцию электросетей и на рекультивацию больших свалок.
На эти цели предусмотрено 8 миллиардов рублей в нынешнем году и около 11,5 миллиарда рублей в будущем.