Регионы получат допсредства в рамках проекта «Чистый воздух»

Регионы получат допсредства в рамках проекта «Чистый воздух»
Регионы получат допсредства в рамках проекта «Чистый воздух»
Сегодня, 15:54Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Правительство РФ выделило 8 миллиардов на газоснабжение в регионах в рамках проекта «Чистый воздух».

Регионы получат допсредства в рамках проекта «Чистый воздух». Правительство РФ расширило перечень направлений, которые могут софинансироваться за счет бюджетных денег. Информация анонсирована на официальном сайте правительства России.

Помощь будет заключаться в переводе частных домов на газовое или электрическое теплоснабжение. Постановление уже подписано Михаилом Мишустиным.

В список внесли мероприятия по подключению жилых домов к распределительным сетям газо- и электроснабжения, а также к покупке спецоборудования.

А еще деньги будут выделяться на строительство и реконструкцию электросетей и на рекультивацию больших свалок.

На эти цели предусмотрено 8 миллиардов рублей в нынешнем году и около 11,5 миллиарда рублей в будущем.

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