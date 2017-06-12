Экстренное предупреждение было объявлено на 13 июня в Нижнем Тагиле

Так, по прогнозам синоптиков, сила ветра может достигать до 20-ти метров в секунду, что может привести к чрезвычайным ситуациям.

Почти 10 дней назад на Нижний Тагил, напомним, обрушился ураган, о котором заранее сообщали метеорологи. На этот раз свердловчан просят также прислушаться к прогнозам и по возможности ограничить выход на улицу. В городе после сильнейшего урагана был объявлен режим ЧС.