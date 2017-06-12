Экстренное предупреждение было объявлено на 13 июня в Нижнем Тагиле
12 июня 2017, 18:30Здоровье и экология
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Накануне стало известно, что 13 июня в Свердловской области ожидается неблагоприятная погода – грозы, град и сильный ветер.
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, по прогнозам синоптиков, сила ветра может достигать до 20-ти метров в секунду, что может привести к чрезвычайным ситуациям.
Почти 10 дней назад на Нижний Тагил, напомним, обрушился ураган, о котором заранее сообщали метеорологи. На этот раз свердловчан просят также прислушаться к прогнозам и по возможности ограничить выход на улицу. В городе после сильнейшего урагана был объявлен режим ЧС.
Также в ведомстве отметили, что такая погода может спровоцировать подтопление низинных территорий и разрушение объектов.
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