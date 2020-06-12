Мэр Екатеринбурга: в статистику по коронавирусу может дважды попасть один пациент
Сегодня, 11:49Здоровье и экологияФото: «Областная Газета»
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский объяснил, почему в статистику по заболеваемости коронавирусом может дважды попасть один и тот же человек, пишет Е1.
Сюжеты: Коронавирус
Градоначальник назвал данные по заболеваемости не точными — причиной этого является двойной учёт заболевших.
Например, один и тот же уралец попадает в статистику как пациент районной поликлиники, и как уже госпитализированный в медучреждении.
Есть случаи, когда человек пришел в поликлинику, его записали с положительным диагнозом COVID-19, и поликлиника отчитывается. Потом человек попадает в больницу, и она тоже отчитывается. Получается двойной счет. Мы сейчас стараемся этот процесс наладить. И получаем большее количество заболевших, чем есть на самом деле,рассказал Александр Высокинский.
На 11 июня в Свердловской области зафиксировано 8506 подтверждённых случая коронавируса.
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