Мэр Екатеринбурга: в статистику по коронавирусу может дважды попасть один пациент

Например, один и тот же уралец попадает в статистику как пациент районной поликлиники, и как уже госпитализированный в медучреждении.

Есть случаи, когда человек пришел в поликлинику, его записали с положительным диагнозом COVID-19, и поликлиника отчитывается. Потом человек попадает в больницу, и она тоже отчитывается. Получается двойной счет. Мы сейчас стараемся этот процесс наладить. И получаем большее количество заболевших, чем есть на самом деле,рассказал Александр Высокинский.