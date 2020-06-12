На 12 июня в России скончалось ещё 183 человека с подтверждённым коронавирусом

Общее количество инфицированных в России - 511 423 человека, из них больше половины (269 370) выписаны домой, 6 715 - скончались.

В «антирейтинге» по коронавирусу Свердловская область находится на пятой строчке. Лидируют по-прежнему Москва и Московская область, третьим стал Санкт-Петербург. По количеству выявленных случаев новой инфекции наш регион обогнала Нижегородская область - там 13562 инфицированных против 8826 в Свердловской области.