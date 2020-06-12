На 12 июня в России скончалось ещё 183 человека с подтверждённым коронавирусом
Сегодня, 12:57Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
За последние сутки диагноз «коронавирус» врачи поставили еще 8987 жителям России, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
8 220 россиян за последние сутки выписались из больницы. Новых летальных исходов - 183.
Общее количество инфицированных в России - 511 423 человека, из них больше половины (269 370) выписаны домой, 6 715 - скончались.
В «антирейтинге» по коронавирусу Свердловская область находится на пятой строчке. Лидируют по-прежнему Москва и Московская область, третьим стал Санкт-Петербург. По количеству выявленных случаев новой инфекции наш регион обогнала Нижегородская область - там 13562 инфицированных против 8826 в Свердловской области.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей