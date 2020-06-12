Свердловская область находится на первом этапе выхода из самоизоляции

Методика оценки готовности регионов к выходу из самоизоляции включает количество проведенных тестов, свободный коечный фонд, среднее количество людей, зараженных одним больным до его изоляции, а также коэффициент распространения коронавируса.

Согласно карте, по состоянию на 12 июня, Свердловская область находится на первом этапе снятия ограничений. Для каждого этапа Роспотребнадзор разработал рекомендации.

На первом этапе свердловчанам разрешено гулять совместно с членами семьи, заниматься спортом на улице. При этом количество занимающихся должно быть не более двух человек, а также между ними должна соблюдаться дистанция не менее пяти метров.

Кроме того, в регионе разрешена работа магазинов с непродовольственными товарами площадью до 400 квадратных метров при наличии отдельного входа. Также работает ряд предприятий сферы услуг, в их числе — парикмахерские. Введен масочный режим в общественных местах и в транспорте.