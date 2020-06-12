В Свердловской области вторые сутки не фиксируют летальные исходы больных COVID-19
Сегодня, 12:54Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области уже два дня медики не фиксируют смертей уральцев с подтверждённым коронавирусом.
Сюжеты: Коронавирус
Всего в Свердловской области коронавирус подтвердился у 8826 человек. 3912 уральцев выписали из больниц по выздоровлению, 48 жителей региона за всё время эпидемии умерли.
Из больниц на сегодня выписали 122 уральца, новых летальных исходов в регионе нет.
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