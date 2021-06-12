Нерабочие дни в Москве продлены до 19 июня из-за роста заболеваемости COVID-19

Глава Москвы Сергей Собянин объявил всю предстоящую неделю нерабочей. Таким образом, москвичи будут отдыхать с 12 по 14 июня в связи с празднованием Дня России, а также с 15 по 19 июня. Это связно с ростом заболеваемости COVID-19.

Указ мэра гласит, что с 13 июня работодателям рекомендуется перевести на удаленный график не менее 30% работников. В это число входят сотрудники старше 65 лет, а также лица, имеющие хронические заболевания. Граждане, привившиеся против коронавируса, могут продолжать работать в офисе, сообщают «Новые известия». Отмечается, что с 13 июня в столице страны приостанавливается работа футкортов, детских игровых площадок и зоопарка. Ресторанам и кафе разрешается работать до 23.00. Ночные клубы и дискотеки также могут работать лишь до одиннадцати часов вечера. Детям запрещается кататься на качелях, а спортсменам — использовать спортивное оборудование, установленное в парках и скверах. Запрещается сидеть на скамейках и в беседках. В своем блоге Сергей Собянин подчеркнул, что дополнительные ограничения вводятся на фоне роста числа заболевших в Москве. Напомним, в Екатеринбурге запланированный в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» общегородской выпускной могут отменить из-за коронавирусной инфекции. Общегородской выпускной могут отменить из-за коронавируса в Екатеринбурге

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