Превышения ПДК сероводорода и формальдегида фиксировала УГМС в Тагиле за неделю

Превышения ПДК сероводорода и формальдегида фиксировала УГМС в Тагиле за неделю
Превышения ПДК сероводорода и формальдегида фиксировала УГМС в Тагиле за неделю
Сегодня, 10:01Здоровье и экологияАнна ГригорьеваФото: TagilCity.ru
За прошедшую неделю, с 4 по 11 июня, станции ФГБУ «Уральское УГМС в Нижнем Тагиле фиксировали превышение формальдегида и сероводорода.
  • 8 июня в 7.00 на ПНЗ №2 (Сухоложский поселок) концентрация формальдегида составила 1,04 ПДК;
  • 10 июня на ПНЗ № 4 (Тагилстроевский район) концентрация сероводорода составила 1,3 ПДК.

Сероводород относится к веществам высокой опасности. В атмосфере, взаимодействуя с другими загрязнителями, может превращаться в серную кислоту и растворяться в дождевой воде. Длительное и систематическое воздействие сероводорода приводит к иммунодефициту, увеличению количества заболеваний легочной системы и неврозами. Основным источником выбросов сероводорода в Нижнем Тагиле является ЕВРАЗ НТМК — до 73 тонн в год.

Формальдегид — вещество второго класса опасности. Оказывает отрицательное влияние на генетику, органы дыхания, зрения и кожный покров, а также сильное воздействие на нервную систему. Занесен в список канцерогенных веществ. Выбрасывают вещество «Уралхимпласт» — 22 тонны в год и ЕВРАЗ — 396 кг в год.

Кроме того, количество формальдегида в 2020 году, по данным УГМС, выросло на 11%. Больше всего превышений нормы вещества фиксировалось на ПНЗ № 1 (пересечение улиц Окунева и Энтузиастов) — 60 раз и на ПНЗ № 2 (на улице Гражданской) — 35 раз.

Напомним, ранее TagilCity.ru писало о том, куда жаловаться тагильчанам на выбросы с предприятий.

Сюжеты:
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