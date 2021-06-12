Превышения ПДК сероводорода и формальдегида фиксировала УГМС в Тагиле за неделю

Сероводород относится к веществам высокой опасности. В атмосфере, взаимодействуя с другими загрязнителями, может превращаться в серную кислоту и растворяться в дождевой воде. Длительное и систематическое воздействие сероводорода приводит к иммунодефициту, увеличению количества заболеваний легочной системы и неврозами. Основным источником выбросов сероводорода в Нижнем Тагиле является ЕВРАЗ НТМК — до 73 тонн в год.
Формальдегид — вещество второго класса опасности. Оказывает отрицательное влияние на генетику, органы дыхания, зрения и кожный покров, а также сильное воздействие на нервную систему. Занесен в список канцерогенных веществ. Выбрасывают вещество «Уралхимпласт» — 22 тонны в год и ЕВРАЗ — 396 кг в год.
Кроме того, количество формальдегида в 2020 году, по данным УГМС, выросло на 11%. Больше всего превышений нормы вещества фиксировалось на ПНЗ № 1 (пересечение улиц Окунева и Энтузиастов) — 60 раз и на ПНЗ № 2 (на улице Гражданской) — 35 раз.
Напомним, ранее TagilCity.ru писало о том, куда жаловаться тагильчанам на выбросы с предприятий.