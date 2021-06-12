Превышения ПДК сероводорода и формальдегида фиксировала УГМС в Тагиле за неделю

Кроме того, количество формальдегида в 2020 году, по данным УГМС, выросло на 11%. Больше всего превышений нормы вещества фиксировалось на ПНЗ № 1 (пересечение улиц Окунева и Энтузиастов) — 60 раз и на ПНЗ № 2 (на улице Гражданской) — 35 раз.