25 911 человек пострадали в этом году от укусов клещей в Свердловской области
12 июля 2017, 10:30Здоровье и экология
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В Свердловской области продолжает увеличиваться число пострадавших от укусов клещей.
По данным на 10 июля этого года, от клещей пострадали 25 911 человек. Эта цифра на 5% выше данных за аналогичный период прошлого года. Среди обратившихся за помощью насчитывается 4 775 детей.
Диагноз клещевой энцефалит подтвержден у 198 человек, боррелиоз – у 215 человек. Зарегистрированы два случая летального исхода.
Наиболее страдают от укусов клещей жители Асбестовского, Талицкого, Пышминского, Ирбитского районов.
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