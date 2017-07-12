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25 911 человек пострадали в этом году от укусов клещей в Свердловской области
Сюжеты:
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25 911 человек пострадали в этом году от укусов клещей в Свердловской области

12 июля 2017, 10:30Здоровье и экология
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