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99 участков были затоплены в Нижнем Тагиле: норма осадков превышена в два раза
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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99 участков были затоплены в Нижнем Тагиле: норма осадков превышена в два раза

12 июля 2017, 06:00Здоровье и экология
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