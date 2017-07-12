99 участков были затоплены в Нижнем Тагиле: норма осадков превышена в два раза

Члены комиссии сообщили, что сейчас на Среднем Урале сложились неблагоприятные погодные условия. Так, за июнь выпало 165 мм осадков, вместо месячной нормы в 69.

Были подтоплены территории на 77 участках в саду «Шахтёр», 5 в «Надежде», еще 13 в Евстюнихе и 4 участка в Висимо-Уткинске. Подъем воды был зафиксирован 9 июля, сейчас уровень воды постепенно опускается.

Заместитель Главы по городскому хозяйству Константин Захаров поручил проверить состояние труб на предмет засора. Кроме того, были даны рекомендации по профилактической работе с населением.

Мэр Сергей Носов заявил по проблеме следующее:

Мы будем стараться, чтобы этот паводок, пик которого мы сейчас наблюдаем, прошел с минимальными последствиями для садоводческих товариществ. Надо понимать, что даже если дожди прекратятся, уровень воды еще долго будет сохраняться высоким.