99 участков были затоплены в Нижнем Тагиле: норма осадков превышена в два раза
Накануне в администрации Нижнего Тагила прошло заседание противопаводковой комиссии по поводу плана действий при ЧС.
Члены комиссии сообщили, что сейчас на Среднем Урале сложились неблагоприятные погодные условия. Так, за июнь выпало 165 мм осадков, вместо месячной нормы в 69.
Были подтоплены территории на 77 участках в саду «Шахтёр», 5 в «Надежде», еще 13 в Евстюнихе и 4 участка в Висимо-Уткинске. Подъем воды был зафиксирован 9 июля, сейчас уровень воды постепенно опускается.
Заместитель Главы по городскому хозяйству Константин Захаров поручил проверить состояние труб на предмет засора. Кроме того, были даны рекомендации по профилактической работе с населением.
Мэр Сергей Носов заявил по проблеме следующее:
Мы будем стараться, чтобы этот паводок, пик которого мы сейчас наблюдаем, прошел с минимальными последствиями для садоводческих товариществ. Надо понимать, что даже если дожди прекратятся, уровень воды еще долго будет сохраняться высоким.
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