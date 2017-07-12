Мониторинг безбарьерной среды пройдет в Нижнем Тагиле 14 июля

Затем комиссия на «Ласточке» отправится в Нижний Тагил и обследует местный вокзал, передает Тагильский рабочий.

Кроме того, в Нижнем Тагиле эксперты посетят Центральную библиотеку, Нижнетагильский драматический театр, ФОК «Президентский» и Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр.



Организатором мероприятия выступил председатель Законодательного собрания Вячеслав Погудин. В состав комиссии вошли чиновники социального блока, а также представители общественных организаций инвалидов.

После Нижнего Тагила комиссия планирует побывать в Новоуральске, Первоуральске и Каменске-Уральском.