Мониторинг безбарьерной среды пройдет в Нижнем Тагиле 14 июля
12 июля 2017, 08:30Здоровье и экология
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В Свердловской области пройдет масштабная проверка доступной для инвалидов среды. Стартует мероприятие 14 июля в Екатеринбурге, на железнодорожном вокзале, где проводится реконструкция, чтобы сделать комфортные проезды для маломобильных граждан.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Затем комиссия на «Ласточке» отправится в Нижний Тагил и обследует местный вокзал, передает Тагильский рабочий.
Кроме того, в Нижнем Тагиле эксперты посетят Центральную библиотеку, Нижнетагильский драматический театр, ФОК «Президентский» и Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр.
Организатором мероприятия выступил председатель Законодательного собрания Вячеслав Погудин. В состав комиссии вошли чиновники социального блока, а также представители общественных организаций инвалидов.
После Нижнего Тагила комиссия планирует побывать в Новоуральске, Первоуральске и Каменске-Уральском.
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