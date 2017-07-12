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Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Нижнем Тагиле со среды по пятницу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Нижнем Тагиле со среды по пятницу

12 июля 2017, 22:10Здоровье и экология
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