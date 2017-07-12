Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Нижнем Тагиле со среды по пятницу
12 июля 2017, 22:10Здоровье и экология
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Специалисты Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщают о первой степени опасности НМУ в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
На территории Нижнего Тагила и городского округа ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Предупреждение будет действовать с 17 часов 12 июля до 20 часов 14 июля.
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