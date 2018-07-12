Более тысячи тагильчан укушены клещами с начала летнего сезона

Летальных случаев зафиксировано не было, рассказали в Роспотребнадзоре.

На 8 июля у нас пять экстренных извещений на первичный диагноз «клещевой энцефалит». Однако пока ни один из них не был подтверждён. Все укушенные проходят соответствующие исследования и лечение в условиях стационара,сообщила Ольга Котова, заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора.

Зафиксировано 18 случаев боррелиоза за этот же период. Из них подтверждено восемь, что составляет 44 процента, сообщила Ольга Котова.

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