Более тысячи тагильчан укушены клещами с начала летнего сезона

Более тысячи жителей Нижнего Тагила пострадали от укусов клещей с начала летнего сезона.
Летальных случаев зафиксировано не было, рассказали в Роспотребнадзоре.
На 8 июля у нас пять экстренных извещений на первичный диагноз «клещевой энцефалит». Однако пока ни один из них не был подтверждён. Все укушенные проходят соответствующие исследования и лечение в условиях стационара,сообщила Ольга Котова, заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора.
Зафиксировано 18 случаев боррелиоза за этот же период. Из них подтверждено восемь, что составляет 44 процента, сообщила Ольга Котова.
В территориальном Роспотребнадзоре отметили, что многие тагильчане, отдыхая на природе, не соблюдают элементарные правила безопасности, передаёт телекомпания «Тагил-ТВ». В лес лучше надевать светлую одежду и высокие сапоги. Перед выездом домой нужно внимательно осмотреть себя и своих попутчиков, а также домашних животных. Клещи могут попасть в дом также и с полевыми растениями. Если обнаружен клещ, то нужно обращаться в больницу. Лучшей защитой от энцефалита является вакцинация.