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Более тысячи тагильчан укушены клещами с начала летнего сезона
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более тысячи тагильчан укушены клещами с начала летнего сезона

12 июля, 07:30Здоровье и экология
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