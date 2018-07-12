Дожди с грозами и усиление ветра ожидаются в Нижнем Тагиле 13 июля
12 июля, 21:10Здоровье и экология
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13 июля на территории Свердловской области ожидаются дожди, грозы и усиление ветра до 25 м/с.
Сюжеты: Нижний Тагил
По сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы Нижнего Тагила, ночью и днем 13 июля в Свердловской области ожидаются дожди, грозы, усиление ветра до 25 м/с, местами возможен град.
В связи с ухудшением погодных условий возможны обрывы линий электропередач, повал деревьев, размыв почвы и другие ЧС.
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