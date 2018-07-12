Грозы и дожди ожидают тагильчан в предстоящие выходные

В субботу, 14 июля, дневная температура воздуха достигнет отметки +25 градусов. Ожидаются дожди и гроза. В ночь с 14 на 15 июля воздух прогреется до 18 градусов тепла.

Днем 15 июля температура будет держаться на отметке +26 градусов. Ожидается ясный солнечный день. В ночь с воскресенья на понедельник столбик термометра опустится до отметки +16 градусов.