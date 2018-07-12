Центр ядерной медицины полного цикла появится в Екатеринбурге к 2020 году
12 июля, 06:00Здоровье и экология
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Первый в Российской Федерации центр ядерной медицины полного цикла к 2020 году появится в столице Свердловской области. После окончания строительства, у пациентов появится место, где они смогут получить диагностику и пройти курс лечения.
Сюжеты: Екатеринбург
Более 2 млрд рублей будет потрачено на строительство первого в России центра ядерной медицины полного цикла. Пациенты получат возможность пройти диагностику и полный курс лечения в одном месте.
Этот центр будет пилотным проектом, в случае успешной реализации которого подобные заведения появятся по всей стране. Как сообщает ТАСС, к концу 2025 года благодаря центрам ядерной медицины полного цикла услуги смогут получить 45 млн россиян.
Соглашение об инвестировании в строительство было подписано на выставке «ИННОПРОМ-2018», которая проходит в столице Свердловской области.
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