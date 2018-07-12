Центр ядерной медицины полного цикла появится в Екатеринбурге к 2020 году

Более 2 млрд рублей будет потрачено на строительство первого в России центра ядерной медицины полного цикла. Пациенты получат возможность пройти диагностику и полный курс лечения в одном месте.

Этот центр будет пилотным проектом, в случае успешной реализации которого подобные заведения появятся по всей стране. Как сообщает ТАСС, к концу 2025 года благодаря центрам ядерной медицины полного цикла услуги смогут получить 45 млн россиян.