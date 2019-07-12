Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России
Сегодня, 18:42Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В 2018 году самым распространенным в России стал рак кожи: за год зафиксировано 78,5 тысячи случаев, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава России.
На втором месте оказался рак молочной железы, которым заболели 70,3 тысячи человек; третье место занял рак трахеи, бронхов и легких — 55,7 тысячи россиян. Следующими в списке оказались опухоль предстательной железы (41,5 тысячи) и ободочной кишки (40,1 тысячи).
Реже всего россияне заболевают раком костей и суставных хрящей (1,3 тысячи случаев), раком губы (2,2 тысячи), раком соединительной и других мягких тканей (3,5 тысячи). Также в числе редких заболеваний оказались рак глотки (5,6 тысячи случаев) и рак печени и внутрепеченочных протоков (6,3 тысячи).
Всего в прошлом году зарегистрировано 593,3 тысячи новых случаев заболеваний.
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