Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России

На втором месте оказался рак молочной железы, которым заболели 70,3 тысячи человек; третье место занял рак трахеи, бронхов и легких — 55,7 тысячи россиян. Следующими в списке оказались опухоль предстательной железы (41,5 тысячи) и ободочной кишки (40,1 тысячи).

Реже всего россияне заболевают раком костей и суставных хрящей (1,3 тысячи случаев), раком губы (2,2 тысячи), раком соединительной и других мягких тканей (3,5 тысячи). Также в числе редких заболеваний оказались рак глотки (5,6 тысячи случаев) и рак печени и внутрепеченочных протоков (6,3 тысячи).