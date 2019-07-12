Синоптики предупреждают тагильчан об аномальной жаре
Сегодня, 14:42Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В ближайшие выходные в Нижнем Тагиле ожидается аномальная жара, сообщает «Уральское УГМС».
Сюжеты: Нижний Тагил
Днем 13–14 июля ожидается сильная жара до +36 градусов. Возможны перегрев почвы, тепловые удары, нарушения в работе электросетей.
Ранее МЧС предупредила свердловчан о возможных дождях со штормовым ветром 12 июля.
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