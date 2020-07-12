Коронавирус унес жизнь еще одного свердловчанина
Сегодня, 13:25Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области за минувшие сутки скончался еще один человек с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперштаб.
Сюжеты: Коронавирус
За время пандемии от вируса умерло 157 человек.
По последним данным, в Свердловской области коронавирусом заразились 286 человек за сутки, общее число инфицированных достигло 15 909. За минувшие стуки диагноз COVID-19 был подтвержден у 6 615 россиян. За весь период пандемии от вируса скончалось 11 335 человек.
Вчера сообщалось о двух пациентах, умерших от коронавируса в Свердловской области.
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