Свердловчан предупредили о высокой пожарной опасности
Сегодня, 14:56Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области объявлено экстренное предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью, сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.
С 13 по 15 июля в регионе будет сохраняться высокая пожарная опасность — четвёртый класс горимости. Кроме того, местами опасность возгорания будет еще сильнее, ожидается чрезвычайная пожарная опасность, что эквивалентно пятому классу горимости леса.
Напомним, что вся предстоящая неделя на Урале будет жаркой. Синоптики обещают до +36 градусов. Также до 13 июля в Свердловской области объявлено предупреждение о смоге.
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