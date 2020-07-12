Свердловчан предупредили о высокой пожарной опасности

С 13 по 15 июля в регионе будет сохраняться высокая пожарная опасность — четвёртый класс горимости. Кроме того, местами опасность возгорания будет еще сильнее, ожидается чрезвычайная пожарная опасность, что эквивалентно пятому классу горимости леса.