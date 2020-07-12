В Нижнем Тагиле вновь выявлены заболевшие COVID-19
Сегодня, 13:19Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле за сутки COVID-19 подтвердился у 20 человек, рассказали в региональном оперативном штабе.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Таким образом, за время распространения вируса 791 тагильчанин заболел новой коронавирусной инфекцией.
12 июля в Свердловской области выявили 286 новых заболевших, общее число инфицированных достигло 15 909 человек. В России — 6 615 новых случаев COVID-19 за минувшие сутки, общее число больных — 727 162 человека.
Вчера оперативный штаб сообщал о 30 заразившихся коронавирусом в Нижнем Тагиле.
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