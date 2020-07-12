В Нижнем Тагиле вновь выявлены заболевшие COVID-19

Таким образом, за время распространения вируса 791 тагильчанин заболел новой коронавирусной инфекцией.

12 июля в Свердловской области выявили 286 новых заболевших, общее число инфицированных достигло 15 909 человек. В России — 6 615 новых случаев COVID-19 за минувшие сутки, общее число больных — 727 162 человека.