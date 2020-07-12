В России коронавирусом за сутки заболели 6 615 человек
Сегодня, 13:01Здоровье и экологияФото: pixabay
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В России за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 6 615 человек, сообщает оперштаб.
Сюжеты: Коронавирус
Общее число заболевших — 727 162 человека. Случаи коронавируса выявлены в 84 регионах России. Без клинических проявлений его перенесли 1 491 человек — 22,5%.
За весь период пандемии от вируса скончалось 11 335 человек, проведено 23 млн тестов, выздоровел 201 061 россиянин.
Вчера по России зарегистрировали 6 611 новых случаев COVID-19.
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