В Свердловской области за сутки коронавирусом заболели 286 человек
Сегодня, 13:08Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По данным на 12 июля, в Свердловской области выявили 286 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
За все время пандемии в регионе заболели 15 909 человек. За минувшие сутки наибольшее число заболевших зафиксировали среди жителей Екатеринбурга — 175 случаев. Заболевшие зарегистрированы в 31 муниципалитете области.
Из больниц было выписано 9 896 свердловчан. Врачи оценивают состояние 204 человек как тяжелое, 77 человек находятся на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести — 782 человека, состояние остальных оценивается как удовлетворительное. За минувшие сутки выписали 68 излечившихся пациентов.
Вчера в регионе зафиксировали 280 случаев COVID-19. В России за аналогичный промежуток времени 6 615 случаев.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей